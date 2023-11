Giacomo Urtis è fidanzato: "Vogliamo un figlio"

Giacomo Urtis ha annunciato di essere felicemente fidanzato e di avere il desiderio, insieme al suo compagno, di diventare padre.

Giacomo Urtis fidanzato: la confessione

Dopo aver annunciato pubblicamente che Fabrizio Corona gli avesse chiesto di sposarlo, Giacomo Urtis è nuovamente balzato agli onori delle cronache per aver svelato di essere impegnato sentimentalmente. Lui e il suo partner, inoltre, vorrebbero realizzare il sogno di avere insieme una famiglia.

“Sicuramente vorrei avere due figli. Almeno un figlio il prossimo anno, voglio metterlo in cantiere da gennaio. Ne abbiamo già parlato, lui è felicissimo che io sia mamma dei suoi figli”, ha confessato il chirurgo dei vip, che di recente ha anche ammesso di aver intrapreso un percorso di transizione, e ancora: “Ero single convinto da una vita. Da circa due mesetti mi ha incastrato. Tutto è nato piano piano, gradualmente, e alla fine mi sono fidanzato. Se son rose fioriranno”. Quanto alle nozze invece ha ammesso: “Magari me lo regalerà a Natale, ma io non guardo gli anelli. Guardo quello che fa una persona. Se la persona ti dimostra affetto e amore vale più di centomila anelli. Spero di sposarmi, magari me lo chiede”. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono se Urtis uscirà allo scoperto con la sua nuova fiamma.