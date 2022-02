Giallo a Salerno, cadavere a pezzi e in decomposizione trovato in campagna

Mistero a Palomonte, in provincia di Salerno, dove è stato trovato un cadavere a pezzi in avanzato stato di decomposizione in campagna.

Nella campagna della piccola cittadina di Paolomonte, in provincia di Salerno, è stato trovato un cadavere a pezzi, in avanzato stato di decomposizione. Più precisamente il ritrovamento è stato fatto in località Padula, vicino al Vallone Vonghia, al confine con la cittadina di Contursi. La terribile scoperta è stata fatta da alcuni pastori, che si trovavano sul luogo del ritrovamento insieme ai loro cani. Gli uomini si sono insospettiti proprio a causa del comportamento degli animali.

Il cadevere non è stato identificato

I pastori hanno immediatamente chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Emanuele Tanzilli, che hanno avviato le indagini. Secondo una prima ricostruzione, il cadavere potrebbe essere stato smembrato dagli animali della zona, mentre gli agenti atmosferici avrebbero accelerato il processo di decomposizione. Il corpo non è ancora stato identificato.

Verrà effettuata l’autopsia

I resti sono stati portati all’obitorio più vicino per effettuare l’autopsia, che dovrebbe rivelare qualche informazione in più e svelare le cause del decesso.

Non è chiaro se il cadavere appartenga ad una donna o ad un uomo. Gli inquirenti per il momento non escludono nessuna ipotesi, nemmeno l’omicidio, ma dovranno aspettare gli esiti dell’eseme autoptico.