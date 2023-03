Gianluca Benincasa vuota il sacco su Antonella Fiordelisi: promesse prima del GF Vip

Gianluca Benincasa ha vuotato il sacco su Antonella Fiordelisi. Stando al suo racconto, prima dell’ingresso al GF Vip, l’ex schermitrice gli ha fatto diverse promesse.

Gianluca Benincasa vuota il sacco su Antonella Fiordelisi

Nel corso di una room su Twitter, Gianluca Benincasa ha deciso di raccontare tutta la verità su Antonella Fiordelisi. A quanto pare, prima di entrare al GF Vip, l’ex schermitrice sapeva già che avrebbe costruito una ship. E’ stata lei a chiedere a quello che all’epoca era il fidanzato di appoggiarla su questa dinamica. Gianluca ha rivelato:

“Antonella non è mai stata innamorata di Edoardo e nemmeno presa. Lei è presa dalla ship, lei ama i Donnalisi. Come mai piange? Si dispera quando viene smascherata. Posso dirvi che l’unico momento in cui l’ho vista piangere davvero è quando lunedì scorso in puntata le dicevano che recitava. Ecco lei lì si è sentita offesa. Ma non le è importato nulla di Edoardo che avrebbe toccato la Murgia, anzi, lei lì ha capito che poteva giocare la carta della vittima, che funziona sempre”.

Antonella Fiordelisi ha studiato per anni il GF Vip

Gianluca ha proseguito, rivelando che Antonella ha studiato per anni il GF Vip. Ergo: sa benissimo come costruire un personaggio vincente. Benincasa ha dichiarato:

“Antonella si è studiata anni di GF Vip. La scorsa edizione ce la siamo vista tutta insieme. Il mio guardarla negli occhi quando sono entrato nella casa aveva un senso. Della serie ‘guarda sei andata troppo oltre rispetto a quello che io e te ci eravamo promessi’. Lei mi aveva promesso ‘io andrò lì a fare il mio gioco, sappi che farò anche la gatta morta, perdonamela questa cosa. Però ti posso garantire che anche se nasce una ship non sarà nulla di serio e non andrò mai oltre come sono andati altri in passato'”.

Gianluca conosce Giaele e Alberto

Gianluca ha anche confessato di aver conosciuto Giaele De Donà e Alberto De Pisis in due occasioni diverse. Benincasa ha raccontato: