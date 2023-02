Gianluca Benincasa al GF Vip: è polemica

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, sarebbe pronto a varcare la soglia del GF Vip e la questione ha subito sollevato l’ira del padre della concorrente, Stefano Fiordelisi.

Gianluca Benincasa al GF Vip

Secondo i rumor in circolazione Gianluca Benincasa starebbe affrontando un periodo di quarantena prima di varcare la soglia del GF Vip (lunedì 6 febbraio). La questione è presto rimbalzata sui social e ha attirato l’attenzione di Stefano Fiordelisi. Il papà di Antonella si è detto contrario alla questione tuonando via social: “Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in tv) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro? Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”.

In tanti si chiedono se davvero Gianluca sarà tra i nuovi personaggi pronti a entrare al reality show e ovviamente si chiedono che ripercussioni possa avere la questione su Antonella Fiordelisi, che ha stretto un importante legame con Edoardo Donnamaria proprio nel bunker di Cinecittà. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti sono in attesa di conoscere tutti i dettagli sulla vicenda, che ovviamente non smette di far discutere.

Tempo fa, attraverso i social, Gianluca Benincasa aveva pubblicamente attaccato il padre della sua ex.