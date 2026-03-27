Gianluca Grignani ha annunciato ufficialmente la cancellazione del tour previsto per maggio, a causa di problemi di salute che lo costringono a uno stop forzato. La decisione arriva a poche settimane dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove l’artista aveva espresso il desiderio di tornare a esibirsi dal vivo per riconnettersi con il pubblico.

L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali del cantautore, che ha spiegato come le sue condizioni fisiche non gli permettano al momento di sostenere un calendario di concerti.

“Volevo tornare live dopo Sanremo”: il messaggio ai fan

Nel suo comunicato, Grignani ha raccontato di aver lavorato con entusiasmo al ritorno sul palco, proprio dopo l’esperienza sanremese, considerata un momento importante del suo percorso artistico recente.

L’artista ha però chiarito che la priorità, in questo momento, è la tutela della salute, rinviando quindi qualsiasi impegno live.

Date annullate e rimborsi

Il tour avrebbe dovuto toccare alcune delle principali città italiane, tra cui Milano e Roma, con diverse date già attese dai fan.

Gli organizzatori hanno comunicato che i biglietti acquistati saranno rimborsati secondo le modalità indicate dai circuiti ufficiali di vendita.

Le condizioni di salute e il silenzio dell’artista

Al momento non sono stati diffusi dettagli specifici sulle condizioni di salute del cantautore. Grignani ha scelto la via della discrezione, limitandosi a comunicare la necessità di fermarsi per recuperare.

Una decisione che interrompe temporaneamente il suo ritorno sulle scene live, ma che lascia aperta la possibilità di nuovi aggiornamenti nei prossimi mesi.

Gianluca Grignani, una carriera tra successi e Sanremo

Protagonista della musica italiana dagli anni ’90, Gianluca Grignani è noto per brani diventati iconici e per diverse partecipazioni al Festival di Sanremo, che hanno segnato tappe importanti della sua carriera.

Il ritorno sul palco dopo Sanremo 2026 era atteso come una nuova fase del suo percorso artistico, ora sospesa per motivi di salute.