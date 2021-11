Gianmaria potrebbe denunciare Soleil? Il fratello rompe il silenzio

Il fratello di Gianmaria Antinolfi ha preso le sue difese in merito a quanto accaduto tra lui, Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Francesco Perillo, fratellastro di Gianmaria Antinolfi, è intervenuto in merito ai rapporti instaurati dall’imprenditore nella casa del GF Vip e in particolare a quelli avuti con Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Gianmaria Antinolfi: il fratello

Il fratello di Gianmaria Antinolfi ha preso le difese dell’imprenditore a casa Chi, dove ha messo in chiaro quale sarebbe il suo pensiero in merito a Soleil Sorge e ha sottolineato perché, secondo lui, Gianmaria non sarebbe stato pronto ad affrontare l’esperienza con lei nella casa del reality show: “Non dimentichiamoci che Soleil ha usato frasi fortissime nei confronti di Gianmaria.

Se potrebbero esserci denunce? Lui non si è preparato adeguatamente all’esperienza Grande Fratello. Mio fratello si è preso un anno sabbatico dal lavoro per fare questa esperienza, per conoscere qualcosa in più di sé stesso, per raccontarsi. Aveva buone intenzioni. Tutto questo svanisce nel momento in cui ti trovi delle persone, anche cattive, che ti dicono cose terribili e ti prendono in giro per qualsiasi cosa tu faccia”, ha dichiarato.

Gianmaria Antinolfi e Sophie: l’opinioni di Francesco Perillo

Il fratello dell’imprenditore si è espresso anche in merito alla fugace liaison avuta da Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni all’interno della casa e ha specificato che secondo lui l’ex tronista sarebbe stata solo a fare il suo gioco. “Cosa penso di Sophie? Lei non ha mai avuto modo di conoscerlo veramente, è stata una cosa nata e finita così velocemente che non hanno approfondito. Se è strategia la sua? penso di si.

Lei è attratta più da Soleil, in senso metaforico, che da mio fratello. In questo momento sarebbe impopolare avvicinarsi a Gianmaria e non a Soleil”, ha ammesso.

Gianmaria Antinolfi: la vita privata dell’imprenditore

Nella casa del Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi ha avuto screzi e dissapori con le due concorrenti, con cui inizialmente sembrava aver instaurato un certo feeling. Lui e Soleil erano stati insieme prima di entrare nella Casa e l’imprenditore in passato ha avuto delle liaison anche con Dayane Mello e con Belen Rodriguez.

Purtroppo nessuna di queste si è conclusa nel migliore dei modi e sembra che Gianmaria sia destinato a lasciare la casa del reality show da single, nonostante – come ha affermato suo fratello – abbia tentato di mettersi in gioco.