Gianni Morandi, insulti al figlio Marco: "Sei più vecchio di tuo padre"

Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi, si è visto insultare da alcuni haters via social e lui stesso ha deciso di replicare.

Marco Morandi: le critiche degli haters

Marco Morandi è stato travolto dalle critiche degli haters e, in queste ore, lui stesso ha deciso di replicare contro i leoni da tastiera. “Marco mi dispiace dirtelo ma gli anni te li porti proprio male hai 49 anni ma sembra che ne hai 70”, gli ha scritto uno dei leoni da tastiera, mentre lui ha risposto: “Se ti fosse dispiaciuto davvero non me lo avresti detto sai? Per carineria”. E ancora un altro hater: “Sei sempre stato un po bruttino rispetto al tuo papà”. E lui: “Sempre così simpatica?”. Un altro degli utenti in rete ha scritto: “Uguale a Mariangela la figlia di Fantozzi”, e lui ha replicato: “Non è vero Toti, non ci assomigli, non ti buttare giù, sei una bella donna! Siete dei maleducati”.

Marco Morandi ha 49 anni e ha seguito le orme di suo padre Gianni, affermandosi come cantante, musicista e artista poliedrico. Padre e figlio sono legati da un rapporto di profondo affetto e non di rado i due si sono esibiti insieme o amano trascorrere il loro tempo libero in compagnia l’uno dell’altro.