Gianni Morandi operato ancora una volta alla mano: le prime parole del cantante tranquillizzano i fan.

Gianni Morandi è stato operato ancora una volta alla mano. L’annuncio arriva dal cantante stesso che, via social, ha condiviso una foto che lo ritrae con l’arto fasciato. Come sta l’artista bolognese?

Gianni Morandi operato ancora una volta

“Ci vuole pazienza, c’è di peggio“, ha scritto Gianni Morandi sui social per annunciare un nuovo intervento. Il cantante è stato operato ancora una volta alla mano, ma non ha perso il sorriso che da sempre lo contraddistingue. Nello scatto condiviso su Instagram, è già in convalescenza a casa, per cui l’operazione è stata fatta qualche giorno fa. Gianni ha l’arto fasciato e lo tiene verso l’alto grazie ad un palo di ferro.

Perché è stato operato ancora?

Anche se non abbiamo una conferma, molto probabilmente Morandi è stato operato ancora una volta a causa del brutto incidente che ha avuto nel 2021. In quella occasione, Gianni era caduto nel fuoco, acceso da lui per bruciare alcune sterpaglie. “Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori. Ho salvato la faccia ma non mi ero mai reso conto che cosa sono le mani per un essere umano.

Il nostro cervello al 70% usa le mani“, ha dichiarato il cantante poco dopo l’incidente.

L’affetto di amici e fan

Dopo l’annuncio della nuova operazione, amici e fan si sono stretti attorno a Morandi. “Un abbraccio Gianni… apri tutte le porte“, ha scritto, ad esempio, Mara Venier. Tanti altri i messaggi arrivati da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, così come quelli di persone comuni. Tutti vogliono bene all’eterno ragazzo e non possono evitare di fargli tanti auguri per una pronta guarigione.