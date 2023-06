Gianni Sperti compie 50 anni: al party di compleanno c'erano diversi volti di Uomini e Donne, Tina Cipollari in primis.

Gianni Sperti, da anni e anni opinionista di Uomini e Donne, ha compiuto 50 anni. Alla sua festa di compleanno hanno partecipato diversi volti di Uomini e Donne. Ovviamente, Tina Cipollari non poteva mancare.

Gianni Sperti compie 50 anni: la festa di compleanno

Anche se Gianni Sperti ha compiuto 50 anni lo scorso 12 aprile, la festa di compleanno è andata in scena soltanto qualche giorno fa. L’opinionista di Uomini e Donne ha atteso la bella stagione per festeggiare con gli affetti più cari. Ha scelto il Toma Beach di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e sui social sono stati condivisi tanti attimi della serata.

Gianni Sperti: al compleanno non poteva mancare Tina

Ovviamente, al compleanno di Gianni Sperti non poteva mancare Tina Cipollari. I due opinionisti di Uomini e Donne si sono anche concessi alcuni balli. Le immagini, condivise sui social da loro stessi, sono diventate virali e sono state apprezzate dai fan.

I volti di Uomini e Donne presenti al compleanno di Gianni

Al compleanno di Gianni Sperti, oltre a Tina, hanno partecipato altri volti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di: Ida Platano e il compagno Alessandro Vicinanza, Lavinia Mauro e Alessio Corvino, Luca Salatino e Matteo Ranieri. Assente, invece, Gemma Galgani, che probabilmente non è stata nemmeno invitata. Ovviamente, non c’erano Maria De Filippi e il suo staff, impegnati in Sardegna con le registrazioni di Temptation Island.