Gianni Sperti rompe il silenzio sul suo orientamento: le sue parole

Gianni Sperti ha rotto il silenzio sulla sua vita privata replicando ad alcune delle illazioni sul suo conto e soprattutto rispondendo ad alcune cose dette su di lui da parte della sua storica ex, Paola Barale.

Gianni Sperti: la vita privata

Gianni Sperti è stato sposato con Paola Barale e a seguire ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata, tacendo per altro in merito alla sua presunta omosessualità. Ospite a Verissimo è stato lo stesso ballerino a tirare fuori l’argomento e ad affermare che non svelerà mai nulla in merito alla questione. Nel frattempo la sua ex, Paola Barale, in una sua recente intervista ha lasciato intendere che nella loro storia d’amore ci fossero dei non detti importanti e pesanti.

“La cosa che mi dà fastidio è che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere o pensare o chiedere alla persona che tendenza sessuale abbia. Che io lo sia o non lo sia, forse sì forse no, non lo dirò mai. Perché dirlo vuol dire mettersi un’etichetta e quindi fare un a differenza ed essere diverso da uno o dall’altro gruppo”, ha dichiarato Sperti a Verissimo, e ancora: “Io non vengo e ti chiedo ‘Silvia sei etero?’, io vorrei che gli esseri umani fossero categorizzati solo in base all’essere buoni o cattivi, il resto non conta”. “La gente poi si fa i filmini, c’è del detto e non detto e quindi lo dico io forse Paola Barale si riferisce a questo, ma chi lo sa, i motivi che l’hanno portata a dire quelle parole potrebbero essere altri”.

Oggi Gianni Sperti è single e ha ammesso che non sarebbe interessato a cercare un nuovo amore. “Oggi il cuore non batte per nessuno, il cuore batte per altri motivi. Sono single e devo dire che non sono neanche in cerca, non sento l’esigenza e il problema è che quando stai tanti anni da solo viene difficile immaginarsi in coppia e poi perché vorrei una persona che non sia solo corpo, ma soprattutto testa. Io mi curo molto, ma nell’altra persona non guardo questo”.