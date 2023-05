Gianni Sperti è stato ospite di Verissimo, in occasione del suo 50esimo compleanno, e ha risposto alla ex moglie Paola Barale.

Verissimo, Gianni Sperti risponde a Paola Barale: “Non ci siamo mai cercati”

Gianni Sperti è stato ospite a Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin in occasione del suo 50esimo compleanno. Il ballerino ha dichiarato di sentirsi ancora giovane e di essere una persona molto fortunata, che ha avuto la possibilità di lavorare con la sua passione. Gianni Sperti ha parlato anche del suo matrimonio fallito con Paola Barale. “Quando vai all’altare pensi che sia per sempre… Io ero molto innamorato mi sono sentito molto amato… Posso non essere stato magari l’uomo perfetto, forse magari ha trovato un altro uomo migliore. Si è innamorata di un’altra persona… Poteva succedere a me, è successo a lei… Se t’innamori di un’altra persona è perché qualcosa non funziona” ha dichiarato.

L’opinionista di Uomini e Donne ha spiegato che non ha più visto Paola Barale. “Non ci siamo mai cercati, da parte mia sono molto sereno” ha dichiarato, spiegando di voler ricordare solo i momenti belli della loro relazione. “Ricordo la parte positiva di quel rapporto… Quanto eravamo divertenti, la complicità, perché ci dicevamo quasi tutto… Questo non vuol dire che non ci siano stati momenti difficili… Comportamenti inadeguati e parole forti che mi hanno ferito, ma io penso solo alle cose belle… Se io ci penso, così, in generale io penso solo cose belle” ha dichiarato.

Verissimo, Gianni Sperti risponde a Paola Barale: “Forse vuole far credere che io sia omosessuale”

Gianni Sperti ha avuto anche modo di rispondere indirettamente alla ex moglie, che aveva parlato di lui proprio a Verissimo. “Io ho superato il fallimento del matrimonio e sono andato avanti, credevo lo avesse fatto anche lei… Come se ci fosse ancora del rancore, lo vedo, lo percepisco” ha dichiarato Gianni Sperti, che si è soffermato sull’accusa che la donna gli ha lanciato, di essere “fake“. “Posso immaginare a cosa si riferisce, cosa vuole intendere, l’illazione che vuole fare… Forse vuole far credere che io sia omosessuale o parlare dell’omosessualità. Ti dico che la cosa che mi da fastidio è che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere o di pensare o di chiedere alla persona che tendenza sessuale abbia, che io lo sia o non lo sia, forse si, forse no, chi lo sa? Non lo dirò mai e non lo dirò mai perché dirlo significa mettersi un’etichetta e quindi fare una differenza e quindi essere diverso da un gruppo di persone. La domanda già la odio di per sé… Bisogna catalogare gli essere umani se sono buoni o cattivi, il resto ‘Chi se ne frega’?” ha dichiarato.

Gianni ha parlato anche di un’altra sua relazione, molto importante, anche questa finita male. “Mi sono innamorato dopo di lei… Un amore molto più maturo. Ho amato con tanta passione però anche quello è stato un amore un po’ malato. C’era tanta gelosia e quindi ci siamo un po’ chiusi piano piano eliminando gli amici per paura… Diventa un cane che si morde la cosa, quando mi sono sentito soffocare, è finita” ha dichiarato, per poi mettere a tacere le critiche sui ritocchini estetici, confermando di averli fatti sul viso e di piacersi così.