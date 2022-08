Gianni Sperti e Biagio D’Anelli: il bacio in spiaggia infiamma i social

Gianni Sperti e Biagio D'Anelli si sono baciati durante una festa in spiaggia a Forte dei Marmi. Le immagini hanno fatto il giro dei social.

Gianni Sperti e Biagio D’Anelli stanno entrambi trascorrendo le vacanze a Forte dei Marmi e, durante una festa in spiaggia, si sono scambiati un bacio sulle labbra.

Gianni Sperti e Biagio D’Anelli: il bacio

Gianni Sperti e Biagio D’Anelli si sono resi protagonisti di un siparietto che è presto rimbalzato sui social.

I due erano insieme ad altri vip al Twiga Beach Club e, durante una danza sfrenata, si sono scambiati un bacio sulle labbra. Le immagini – condivise dai due stessi vip tramite social – hanno lasciato i fan a bocca aperta e c’è già chi ha ipotizzato che tra i due potesse nascere qualcosa. L’ultima liaison nota di Biagio D’Anelli è stata quella con Miriana Trevisan al GF Vip, mentre per quanto riguarda Gianni Sperti (dopo le nozze con Paola Barale), l’opinionista ha sempre mantenuto il più totale riserbo sulla sua vita privata.

Gianni Sperti: la vita privata

Da tempo circolano indiscrezioni riguardanti la presunta omosessualità di Gianni Sperti che, però, ha sempre preferito non confermare pubblicamente la notizia. In merito al suo orientamento in passato l’opinionista ha affermato:

“Non capisco perché l’outing in generale faccia tutto questo rumore mediatico, ancora oggi, nel 2020 e perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto.

Appare ancor di più una discriminazione. Poi, se viene fatto spontaneamente, per sentirsi meglio con sé stessi, ben venga. Io rispetto le persone per quello che sono senza chiedermi con chi vanno a letto”.