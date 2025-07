Il futuro di Gianni Sperti a Uomini e Donne è al centro di numerosi rumors che stanno suscitando grande curiosità tra i fan del programma. Dopo anni di presenza come opinionista, le voci su un possibile cambiamento di ruolo si fanno sempre più insistenti. Alcuni sostengono che potrebbe lasciare la sua sedia, mentre altri ipotizzano un suo ingresso nel parterre over o addirittura sul trono.

Gianni Sperti lascia la sedia di opinionista? Le voci si intensificano

Gianni Sperti potrebbe non essere confermato come opinionista nella prossima stagione di Uomini e Donne. Le voci trovano supporto nelle parole dello stesso Sperti, il quale ha manifestato la sua apertura ad accettare qualunque scelta prenderà la produzione, pur confessando che sarebbe dispiaciuto dover abbandonare il programma. Tuttavia, ha ribadito il suo grande rispetto per Maria De Filippi e il desiderio di proseguire la collaborazione con lei anche in futuro.

Gianni Sperti sul trono? Le speculazioni prendono piede

Un’altra ipotesi che sta prendendo sempre più forza riguarda la possibilità che Gianni Sperti possa diventare tronista di Uomini e Donne. Tuttavia, in passato Sperti ha ammesso di non sentirsi ancora pronto a vestire i panni del protagonista in prima persona, confessando di avere difficoltà a gestire le emozioni e preferendo mantenere il suo consueto ruolo di opinionista.

Recentemente, secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo TV, la possibilità che sia proprio lui a sedersi sul trono sembra concretizzarsi: Maria De Filippi starebbe valutando di proporre a Gianni di mettersi in gioco in prima persona, come già fatto da Tina Cipollari, per cercare l’amore. La copertina del magazine recita infatti: “Gianni Sperti come Tina Cipollari: anche lui sarà un tronista di Uomini e Donne, sarà alla ricerca dell’amore”.

Questa eventualità, infine, si presenta particolarmente delicata, poiché per Sperti significherebbe aprirsi pubblicamente anche sul piano personale, rivelando aspetti della sua vita privata e del suo orientamento sessuale che fino a oggi ha preferito mantenere lontani dai riflettori.