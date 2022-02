Gigi Bici: accertamenti a casa di Pasetti, la scoperta della scientifica

Delitto Gigi Bici: la polizia scientifica ha trovato una pistola nel giardino di Barbara Pasetti.

Gli accertamenti a casa di Barbara Pasetti hanno dato alcuni importanti risultati. Il georadar della polizia scientifica ha infatti trovato una pistola sepolta nel giardino di casa della donna. Barbara si trova attualmente in carcere per tentata estorsione. Al contempo, la 40enne è indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere, relativamente all’assassinio di Luigi Criscuolo, conosciuto come Gigi Bici.

Il corpo senza vita di Gigi Bici, commerciante residente nel Pavese, è stato rinvenuto proprio fuori dal cancello della villa di Pasetti, sita a Calignano, frazione del comune di Cura Carpignano (Pavia). Il ritrovamento della precitata arma da fuoco potrebbe dare una svolta importante alle indagini.

Gigi Bici: il sopralluogo della polizia

Come informa il Corriere della sera, nel corso del sopralluogo effettuato lo scorso 1° febbraio nell’ex convento, dimora di Barbara Pasetti (di professione fisioterapista), gli inquirenti sono usciti con uno scatolone.

Si era intuito che all’interno vi fosse qualcosa di importante. È così è stato. Il punto dell’importante scoperta era stato indicato dal georadar della polizia scientifica.

La pistola sarà analizzata

Dopo l’indicazione da parte del georadar, gli uomini della Squadra mobile avevano iniziato a scavare nel giardino di proprietà di Barbara Pasetti. È stata dunque scoperta una pistola che sarà opportunamente sottoposta ad analisi da parte degli esperti.

Al momento non è dato sapere se tale pistola sia la stessa che ha posto fine alla vita di Gigi Bici. Le indagini proseguono.