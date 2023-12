Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, il figlio Andrea: "Io bello come papà? Non è un complimento"

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, il figlio Andrea: "Io bello come papà? Non ...

Andrea, figlio di Gigi D’Alessio e di Anna Tatangelo, ha risposto ad alcuni commenti dei suoi followers sui social.

Gigi D’Alessio: le risposte del figlio ai fan

Andrea D’Alessio ha risposto alle domande dei fan sui social e, tra questi, c’è chi gli ha scritto che lui sarebbe “bello come suo padre”. La risposta del due vip – che oggi ha 13 anni – ha stupito e divertito i fan, e infatti Andrea ha detto: “Mi dicono che sono bello come mio papà Gigi D’Alessio… Forse come lui no, non è proprio un complimento. Però sono bello come mia mamma Anna Tatangelo”. In tanti si sono divertiti per la sua risposta e gli hanno fatto i complimenti via social. Dopo la separazione dei genitori, Andrea è rimasto a vivere con sua madre Anna Tatangelo ma continuerebbe a vedere di frequente suo padre Gigi, che nel frattempo si è costruito una nuova famiglia al fianco di Denise Esposito (padre del suo figlio più piccolo, Francesco).

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vita privata di Andrea e della sua famiglia ma, al momento, sulla questione non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi.