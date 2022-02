Gimbe: “Green pass poco efficace, la validità non può essere illimitata”

Il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, dopo il consueto report settimanale, ha parlato dell'efficacia del Green pass in Italia

Il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, dopo il consueto report settimanale, ha parlato dell’efficacia del Green pass in Italia.

Fondazione Gimbe, il report settimanale sul Covid

La fondazione Gimbe ha fatto uscire il consueto report settimanale sul Covid.

Dai dati rilevati è emerso che in questa settimana c’è stato un importante calo dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva. Rispettivamente calati del 24,9% e dell’8,4% rispetto ai sette giorni precedenti.

Il report settimanale di Gimbe: meno contagi, stabili i decessi

La situazione pandemica in Italia sembra quindi essere in miglioramento: “Dopo 3 settimane di sostanziale stabilità intorno a quota 1,2 milioni, i nuovi casi settimanali registrano una netta flessione: circa 900 mila con una riduzione del 24,9% rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che scende da 166.310 casi del 26 gennaio a 128.575 il 1° febbraio (-22,7%).”

Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe ha spiegato, in merito al Green pass e in riferimento ai nuovi dati: “La vaccinazione riduce il rischio di contagiarsi e di contagiare, ma l’efficacia declina dopo circa 90 giorni e con la variante Omicron è circa la metà della Delta. Tuttavia il Green pass rilasciato dopo la terza dose di vaccino è fondamentale per tutelare la salute individuale e collettiva. Infatti, la protezione nei confronti della malattia severa declina molto meno rispetto al contagi.

In quanto strumento che limita le libertà personali la certificazione verde non può avere durata illimitata. Qualunque decisione politica dovrà essere rivalutata nel tempo in base all’emergere di nuove evidenze, ma bisogna comunque fissare una precisa scadenza.”