Gina Lollobrigida, Pm chiede 7 anni di carcere per Andrea Piazzolla

Si complica la posizione di Andrea Piazzolla, ex assistente e factotum dell’indimenticabile Gina Lollobrigida. Il Pm di Roma ha chiesto più di 7 anni di carcere per aver sottratto parte del patrimonio dell’artista.

Secondo la Pm di Roma Eleonora Fini, Andrea Piazzolla ha circuito Gina Lollobrigida. E’ per questo motivo che ha chiesto 7 anni e mezzo di carcere per l’ex assistente e factotum dell’indimenticabile attrice. L’accusa è quella di circonvenzione di incapace mirata a sottrarle parte del patrimonio dal 2013 al 2018.

Secondo la Pm, la Lollobrigida versava in uno “stato di fragilità” e aveva un “rapporto di squilibrio” con Piazzolla. In aula, la Fini ha dichiarato:

“(Il rapporto, ndr) nasce nel momento in cui Gina inizia a pensare che senza di lui niente sarebbe stato più possibile, perché nessuno avrebbe potuto sopperire all’attività del Piazzolla. E questo le viene anche fatto credere. C’è stata poi una forma di isolamento che è stata operata dall’imputato. Ad esempio nel momento in cui alcune telefonate venivano filtrate e non girate”.

Nel corso dell’udienza in tribunale si sono espressi anche i periti e i consulenti, che si sono detti d’accordo con la Pm. C’è stato un “indebolimento della capacità di intendere e autodeterminarsi e di decidere autonomamente” dell’attrice.

L’avvocato Michele Gentiloni Silveri, difensore di parte civile, ha dichiarato:

“Un caso di circonvenzione di incapace così agghiacciante non mi è mai capitato. Piazzolla, in un piano lucido perseguito fini agli ultimi giorni, da una parte ha solleticato l’io narcisistico di Gina Lollobrigida e dall’altra si pone in termini di necessità della sua presenza a fianco di Gina. Si presenta come il salvatore, in ogni situazione. Ma l’elemento salvifico è possibile solo se il soggetto è isolato”.