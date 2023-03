Andrea Piazzolla, regali e bonifici da Gina Lollobrigida: "Un totale di 600 mila euro"

Andrea Piazzolla ha confessato i regali e i bonifici ricevuti da Gina Lollobrigida nel corso della loro amicizia/collaborazione. Stando al suo resoconto, la diva gli avrebbe donato circa 600 mila euro.

Intervistato dal settimanale Gente, Andrea Piazzolla ha elencato i doni che ha ricevuto da Gina Lollobrigida negli anni della loro frequentazione. L’ex factotum dell’attrice, tra bonifici e regali, ha incassato circa 600 mila euro. Ha dichiarato:

“Gina ha voluto farmi dei regali e li ha fatti, è vero. Parliamo di una Ferrari, una moto Ducati e una Ford. (…) La Ferrari e la Ford le ho rivendute, rispettivamente, vado a memoria, per 225 mila e 90 mila euro. In più c’è stato un bonifico dal conto di Gina a favore dei miei genitori, di 271 mila euro, per estinguere il mutuo della casa. In totale parliamo di circa seicentomila euro”.