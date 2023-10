Ginevra Lamborghini ha finalmente rotto il silenzio in merito alla sua vita privata e ha svelato come starebbero realmente le cose tra lei e Antonino Spinalbese.

Ginevra Lamborghini: la storia con Antonino Spinalbese

Ginevra Lamborghini ha deciso di rompere il silenzio in merito alla sua vita privata dopo che, da oltre un anno, sono ancora tantissimi i fan che sognano di vederla insieme ad Antonino Spinalbese, con cui ha condiviso l’esperienza del GF Vip. Nelle ultime ore Ginevra ha specificato che lei e l’hair stylist sarebbero soltanto amici e ha sottolineato che nel suo cuore ci sarebbe posto unicamente per il fidanzato Edoardo Casella. “Adesso nella mia vita c’è un altro uomo, Edoardo Casella, il mio grande amore“, ha affermato, e ancora:“Tra me e lui nella Casa c’era una forte simpatia, è vero, però tornati alla realtà abbiamo subito capito che non eravamo fatti per stare insieme”.

Lei e l’ex fidanzato di Belen si erano pericolosamente avvicinati durante la loro permanenza nella casa del GF Vip, ma a tal proposito Ginevra ha sottolineato: “Io e Antonino siamo rimasti amici ma poi come alla fine c’è sempre stato questo affetto che ci legava e poi… forse le cose dovevano andare così. Io dal punto di vista sentimentale sono molto esigente. Non ho rancori dico davvero, va bene così. Io la prendo molto sportivamente, vuol dire che doveva andare così. Leggo di quelle cose su Twitter… fermatevi! Ero pronta a conoscerlo ma ci tengo a dire che sia sbagliato attaccare Antonino perché non ha fatto niente di male e non mi sento offesa. Sono scelte. È tutto ok. Io non sono certamente la sedotta e abbandonata come qualcuno mi dipinge online. Io e lui siamo in buoni rapporti, credo, anche perché non ci sentiamo, ognuno ha la sua vita adesso”.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui