Ginevra Lamborghini: "Se Antonino mi corteggiasse? Non lo so, mettiamo..."

Ginevra Lamborghini, ospite del format GF Party, è tornata a parlare del suo rapporto con Antonino Spinalbese.

La cantante ha rivelato come reagirebbe se l’ex parrucchiere iniziasse davvero a corteggiarla.

Ospite del GF Vip Party, Ginevra Lamborghini ha parlato di alcune dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Anche se è stata squalificata dopo qualche settimana di permanenza, la cantante continua ad essere una presenza fissa del reality. Il motivo, ovviamente, è da ricollegare alla specie di flirt che ha avuto con Antonino Spinalbese.

E’ per questo che ospite del format non ha potuto evitare di rispondere alle domande sull’ex parrucchiere.

Ginevra, sempre cercando di rimanere sul vago, ha dichiarato:

“A me pare che i Gintonic esistano! I Gintonic sono mutaforma! Io odio definire le cose. Diciamo che io e Antonino siamo amici. Sicuramente durerà anche fuori. Se Antonino mi corteggiasse? Il problema è che tendenzialmente sono la corteggiatrice. Non lo so, mettiamo i puntini di sospensione”.