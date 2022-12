GF Vip, Ginevra Lamborghini: "Antonino? Sto con un altro"

Ginevra Lamborghini si è confessata a cuore aperto in merito alla sua amicizia speciale con Antonino Spinalbese e ha specificato che, a suo avviso, tra loro non potrà nascere mai qualcosa di più che una semplice amicizia.

Ginevra Lamborghini e Antonino

Ginevra Lamborghini ha rotto il silenzio in merito alla sua amicizia con Antonino Spinalbese, sbocciata all’interno della casa del GF Vip. A quanto pare la sorella di Elettra Lamborghini (che nel frattempo ha anche confessato di aver rivisto la sua più famosa sorella) non sarebbe dell’idea che tra loro possa sbocciare prima o poi qualcosa di più che una semplice amicizia.

“Non credo che ci siano i presupposti per poter parlare di una cosa del genere.

Credo che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia. Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello. Sono una donna estremamente esigente quando ho una relazione, non mi presto a certe cose, non favoleggio troppo. Mi piace la concretezza. Se dovessi stare con un uomo del genere, non starei tranquilla nemmeno un sabato sera”, ha detto. Antonino verrà messo al corrente delle sue parole? In tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono ovviamente chi sia il misterioso fidanzato dell’ereditiera che, al momento, ha preferito non svelarne l’identità.

Ginevra nelle ultime ore ha anche svelato di aver rivisto sua sorella Elettra Lamborghini, con cui ha litigato nel 2019 (e con cui da allora non si rivolge la parola).