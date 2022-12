Ginevra Lamborghini ha rivisto la sorella Elettra

Ginevra Lamborghini avrebbe rivisto sua sorella Elettra.

Ricordiamo come la 30enne sia stata una dei partecipanti all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ereditiera è stata in seguito squalificata per alcune frasi giudicate poco ortodosse su Marco Bellavia. Riguardo ad Antonino Spinalbese e al rapporto che sembrava essersi creato all’interno della Casa, Ginevra ha precisato di frequentare un altro. Nonostante non faccia più parte del Gf Vip 7, Lamborghini risulta essere ancora al centro della scena.

Del resto è sempre presente in studio ed è rientrata più volte nella casa di Cinecittà per rincontrare gli altri inquilini.

Ginevra Lamborghini su Spinalbese: “Sono estremamente esigente”

Nel corso di un’intervista radiofonica a Giada Miceli, Ginevra ha chiarito il suo rapporto con Spinalbese. La Lamborghini ha spiegato che tra loro potrebbe esserci solo un’ottima amicizia, ma sarebbero una pessima coppia. La giovane ha precisato: “Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello”.

Il riavvicinamento con Elettra

Ginevra ha parlato anche del suo incontro con Elettra spiegando che sia ancora un po’ presto per parlarne, ma il riavvicinamento effettivamente c’è stato. A detta della 30enne, questo passo in avanti equivale a una vittoria al Grande Fratello Vip. Commovente la frase di Ginevra che apre uno spiraglio per il futuro: “La vicinanza di mia sorella mi ha riempito il cuore. C’è una porticina che, piano piano, si riaprirà sempre di più”.