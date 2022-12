Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati dopo una storia d’amore durata 9 anni.

L’influencer ha deciso di parlare delle motivazioni che li hanno portati a prendere questa decisione.

Valentina Ferragni e la rottura con Luca Vezil: le motivazioni

Valentina Ferragni ha deciso di aprirsi con i suoi follower e ha spiegato il motivo per cui è finita la sua storia d’amore con Luca Vezil. I due hanno fromato una coppia molto solida per ben 9 anni e sono sempre stati molto seguiti sui social network.

Il loro amore era così solido che i due hanno sempre rifiutato la proposta di Maria De Filippi di partecipare a Temptation Island, per non mettere in discussione il loro rapporto. I follower non si aspettavano la loro rottura. Dopo qualche settimana dalla notizia l’influencer ha deciso di spiegare il motivo della sua decisione su Instagram. “Come coppia c’erano degli alti e bassi. Io personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c’erano.

Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi consapevolezza e ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene da lì già stai meglio” ha dichiarato Valentina Ferragni.

La fine della relazione

Valentina Ferragni ha spiegato che sta bene e che riesce a fare quello che le piace senza curarsi del giudizio altrui.

Ha ripreso in mano la sua vita e sta conoscendo dei nuovi lati di se stessa. Secondo le sue parole sembra evidente che sia stata lei a chiudere la relazione con Luca Vezil. Il ragazzo non ha ancora commentato ma ha chiarito di non avere un nuovo amore. Lo stesso vale per Valentina Ferragni. Si è parlato di un flirt con l’attore spagnolo Alvaro de Juana, ma i due sono solo amici.

La sorella di Chiara Ferragni vuole pensare a se stessa, dedicandosi al lavoro, agli amici e alla famiglia.