Valentina Ferragni sfida la censura di Instagram: la foto

Seguendo le orme della sorella Chiara, Valentina Ferragni ha sfidato la censura di Instagram con uno scatto che è diventato virale.

L’influencer ha sfoggiato uno stile da dark lady, con tanto di top trasparente.

Valentina Ferragni sfida la censura di Instagram

Valentina Ferragni ha una buona maestra, sua sorella Chiara. E’ proprio grazie a lei che sa bene come sfidare la censura di Instagram. Nelle ultime ore, l’influencer ha condiviso una foto in cui si mostra con un look davvero audace. In perfetto stile dark lady, ha optato per un total black con trasparenze sul seno.

Il look di Valentina Ferragni

Pantaloni neri e top dello stesso colore del tutto trasparente sul seno. Per evitare la censura di Instagram, Valentina ha piazzato due cuoricini bianchi sul capezzolo. Anche lei, come la sorella Chiara, è una fan accanita della campagna Free the nipples.

Valentina Ferragni: il look audace piace ai fan

Un look audace, quello della 28enne Valentina Ferragni. I fan l’hanno apprezzato, mentre gli haters hanno colto la palla al balzo per offenderla.

Ovviamente, gli odiatori seriali l’hanno paragonata a sua sorella Chiara, sottolineando che sta diventando “peggio di lei“. Come al solito, i leoni da tastiera hanno poca inventiva.