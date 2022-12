Gf Vip, scontro tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Lui si sfoga: "È un'attrice"

Ci sono stati attimi di tensione nella casa del Grande Fratello Vip e a scontrarsi sono stati i due “vipponi” Daniele Dal Moro e la venezuelana Oriana Marzoli.

L’ex tronista si è infatti parecchio infastidito quando Oriana ha voluto prendere parola durante una conversazione tra lui e Nikita Pelizon. È stato a questo punto che Dal Moro le ha detto: “Non sei una persona che mi piace”. Oriana ha quindi rimbrottato: “Vai dallo psicologo”.

Lite tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nella casa del Gf Vip

L’ex tronista durante la discussione con Oriana ha affermato che di lei non ha un parere positivo, tanto da dirle senza troppo girarci intorno che come persona non gli piace.

Oriana Marzoli ha quindi replicato: “Ma che discorsi fai, che a stento ti saluto. Secondo te io dovrei parlarti male tutte le volte che ti vedo? Non è quello che voglio, anche se parliamo il mio pensiero non cambia. Visto che viviamo nella stessa Casa non è che posso dirti “Non salutarmi”.

Daniele Dal Moro a Nikita: “Non la sopporto”

In seguito alla lite, il gieffino ha proseguito la sua discussione con Nikita, dichiarando che Oriana Marzoli terrebbe un comportamento poco trasparente: “Non la sopporto, non c’è niente da risolvere con lei. Non mi piace, non è che non le rivolgo più la parola però perché sono educato. Andare oltre quello non mi fa impazzire”.