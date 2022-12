Al GF Vip Oriana Marzoli ha confessato a Sarah Altobello di avere un ritardo e la vicenda è pesto diventata virale in rete, tra i dubbi e l’ironia dei fan.

Oriana Marzoli: il ritardo al GF Vip

Dopo la notte di passione trascorsa con Antonino Spinalbese al GF Vip e dopo le discussioni avute negli ultimi giorni, Oriana Marzoli ha confessato all’interno del reality show di avere un ritardo. La sua confessione è presto rimbalzata sui social dove in tanti, tra i fan della trasmissione, hanno commentato con ironia la vicenda. “Il sogno di Sonia Bruganelli finalmente si realizzerà”, ha scritto un utente in merito all’idea, espressa dall’opinionista, di inserire una concorrente incinta all’interno della Casa, mentre un altro ha aggiunto: “Antonino si ritroverà presto con una figlia fuori e una dentro la Casa”.

In tanti tra i fan del programma hanno constatato che, comunque, una presunta gravidanza di Oriana all’interno del GF Vip non sarebbe possibile perché i tempi tra il suo ingresso nel reality show e il rapporto avuto con Antonino non coinciderebbero. Al momento sulla questione non vi sono conferme.

Gli altri casi simili al GF Vip

Già nella quinta edizione del GF Vip una delle concorrenti aveva svelato di avere un ritardo.

Rosalinda Cannavò infatti aveva chiesto alla produzione del reality show di farle avere un test di gravidanza, che si era recato negativo. Sarà questo anche il caso di Oriana Marzoli? Al momento sulla questione tutto tace.