GF Vip, Edoardo Donnamaria a rischio espulsione: la frase incriminata

Edoardo Donnamaria potrebbe rischiare l’espulsione al GF Vip a causa di una frase da lui pronunciata contro Oriana Marzoli.

Edoardo Donnamaria a rischio espulsione

Sui social sta facendo discutere una frase che Edoardo Donnamaria ha pronunciato contro la sua coinquilina del GF Vip, Oriana Marzoli, e che in tanti hanno bollato come sessista. Parlando con Charlie Gnocchi e Antonella Fiordelisi in merito a quanto accaduto tra Antonino Spinalbese e Oriana nella casa del GF Vip (dove i due hanno consumato un rapporto intimo), Edoardo ha infatti detto: “Quanta gente avrebbe stuprato Oriana? Tanta…

ce ne sono”. Antonella ha risposto: “Ma che vuol dire”, e a seguire Edoardo ha cambiato discorso affermando: “Ormai arrivano aerei per cani e porci”. In tanti si chiedono se la produzione del programma interverrà in merito alla vicenda e se Edoardo subirà dei provvedimenti.

Durante l’ultima diretta del GF Vip in merito alla notte di passione trascorsa da Antonino e Oriana nella casa del reality show era intervenuto anche Alfonso Signorini, che aveva consigliato alla concorrente di lasciar perdere l’hair stylist.

“Ora capisco meglio Belen”, ha detto il conduttore mettendo Antonino con le spalle al muro. L’hair stylist, dal canto suo, ha affermato che in più di un’occasione avrebbe provato a rifiutare le avances di Oriana, ma senza successo. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori sviluppi e in tanti tra i fan del programma sono impazienti di saperne di più.