La madre di Ginevra Lamborghini ha condiviso via social la sua lettera di scuse indirizzata a Marco Bellavia.

Luisa Peterlongo, mamma di Ginevra Lamborghini, ha condiviso sui social la lettera di scuse da lei inviata a Marco Bellavia.

Ginevra Lamborghini: la madre scrive a Bellavia

Nei giorni scorsi Luisa Peterlongo, mamma di Ginevra Lamborghini, si era lasciata andare ad un duro sfogo via social per l’accanimento mediatico contro sua figlia dopo la squalifica al GF Vip.

Già in quell’occasione la donna si era scusata pubblicamente per le parole di sua figlia contro Marco Bellavia e questa volta ha voluto condividere sui social la lettera da lei scritta all’ex gieffino:

“Buongiorno Marco, sono la mamma di Ginevra. Vorrei esprimere il mio più grande dispiacere per tutto quello che ha subito e per le brutte parole dette da mia figlia. Non doveva succedere, mi dispiace tanto e le chiedo scusa dal profondo del mio cuore.

Mi auguro che lei possa vivere sereno circondato dalle persone che gli vogliono bene e dal amore di suo figlio. Un abbraccio, Luisa”, si legge nel messaggio pubblicato dalla madre di Elettra e Ginevra Lamborghini.

Per il momento Marco Bellavia non ha risposto pubblicamente al messaggio né ha commentato la questione, ma si vocifera che presto potrebbe tornare nella casa del reality show. Nelle sue ultime stories via social Marco Bellavia si è mostrato sereno e sorridente e ha fatto sapere ai fan di stare bene e di aver riordinato le idee.

In tanti si chiedono se Ginevra avrà modo di confrontarsi con lui nelle prossime settimane (e magari in diretta tv).