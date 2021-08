Gino Strada, la storia d’amore con Teresa Sarti e il secondo matrimonio

Gino Strada è stato sposato due volte. La prima volta con Teresa Sarti con cui ebbe la figlia Cecilia, e una seconda volta lo scorso giugno.

Dietro un uomo c’è sempre una grande donna dice un famoso detto. Non tutti sanno che dietro la figura del fondatore di Emergency, per lungo tempo c’è stata Teresa Sarti con cui nacque una storia d’amore lunga oltre 30 anni e dalla quale è nata la prima e unica figlia Cecilia.

Il loro non è stato un semplice matrimonio, ma il frutto dellla loro missione votata al volontariato che porterà nel 1994 alla nascita di Emergency.

Il loro sarà un amore solido come pochi che conoscerà una fine solo con la sopraggiunta morte di lei nel 2009 a seguito di un tumore al pancreas. “Ti prego Terry apri gli occhi ancora una secondo” disse, il giorno il giorno della commemorazione.

Gino Strada moglie, la nascita dell’amore per Teresa Sarti

Correva l’anno 1971 quando Gino Strada allora giovane studente di medicina, s’innamorò di Teresa Sarti un’insegnante della scuola media del quartiere Bicocca. Dopo qualche tempo il loro amore divenne qualcosa di più e presto si sposarono. Dal loro matrimonio nascerà di lì a otto anni la figlia Cecilia. La loro vita verrà scandita tra un mondo, quello del volontariato e le piccole grandi difficoltà di tutti i giorni.

Il 1994 sarà l’anno di svolta: nascerà Emergency, da sempre in prima linea per la cura e la riabilitazione delle vittime di guerra. La vita di Gino Strada, allora Chirurgo affermato e della moglie non sarà più la stessa.

Gino Strada moglie, il successo di Emergency

“È stata un’esperienza che mi ha molto cambiata. In meglio, naturalmente. L’unico legame tra la Teresa di una volta, studiosa, timidissima, dotata di pochissima fantasia e la Teresa di oggi è stato l’impegno nel volontariato cattolico” così le parole di Teresa Sarti in una delle rare interviste lasciate.

Ma Emergency in effetti sarà molto di più. In oltre 25 anni di attività sono milioni le persone soccorse nei paesi più colpiti da guerra e povertà. Teresa Sarti morirà però prematuramente nel 2009 all’età di 63 anni a causa di tumore al Pancreas.

Gino Strada moglie, la commemorazione della moglie e il successivo matrimonio

La commemorazione pubblica di Teresa Sarti fu sentita come poche, così come lo furono le parole pronunciate da Gino Strada: “Me l’avevi detto che saresti partita ma ho sempre sperato che tu cambiassi idea, che avresti cancellato questo viaggio, invece te ne sei andata, sorridendo. Io sono arrabbiato perché questa volta mi hai fregato davvero: mi hai fregato perché l’unico modo che mi resta per continuare a restituirti amore è di lavorare di più e meglio. Ti prego Terry, apri gli occhi ancora un secondo, guarda quanto amore ti sta intorno”.

Da lì la vita sentimentale del fondatore di Emergency è stata riservata. Secondo quanto rivela il Corriere della Sera, solo lo scorso giugno si era unito in secondo matrimonio con Simonetta Gola. A fare da testimone è stato Massimo Moratti, mentre a officiare è stato il sindaco Giuseppe Sala.