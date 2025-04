Un evento che unisce i Paesi del Mediterraneo

Il seminario internazionale tenutosi a Taranto ha messo in luce l’importanza dei Giochi del Mediterraneo 2026 come strumento di dialogo e collaborazione tra le nazioni che si affacciano su questo mare. L’amministratore delegato dell’ANSA, Stefano De Alessandri, ha evidenziato come l’associazione delle agenzie di stampa del Mediterraneo, Aman, raggruppi 21 agenzie con l’obiettivo di promuovere valori condivisi e una comunicazione efficace tra i Paesi.

La manifestazione sportiva non è solo un evento competitivo, ma rappresenta un’opportunità per costruire ponti e superare le divisioni storiche.

Sport e sostenibilità: un legame indissolubile

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha sottolineato l’importanza di associare i valori dello sport a una politica che favorisca la cooperazione. Durante il seminario, Abodi ha dichiarato che i Giochi del Mediterraneo devono essere un esempio di come lo sport possa contribuire a una geopolitica positiva, capace di affrontare le sfide attuali. Le opere per la realizzazione degli impianti sportivi sono già in corso e, nei prossimi mesi, diventeranno sempre più visibili, segno di un impegno concreto verso un evento che promette di lasciare un’eredità duratura.

Investimenti e supporto internazionale

Il governo italiano ha annunciato un ulteriore stanziamento di 25 milioni di euro per l’organizzazione dei Giochi, portando il totale a 50 milioni. Questo investimento è fondamentale per garantire che l’evento si svolga senza intoppi e con il supporto necessario. Abodi ha rassicurato che la macchina organizzativa sarà assistita anche da organismi internazionali, sottolineando l’importanza di un approccio collaborativo. Nonostante le preoccupazioni espresse dal Comitato internazionale, il ministro ha affermato che ogni problema può essere affrontato e risolto, dimostrando un forte impegno verso il successo della manifestazione.