La premier è intervenuta in videomessaggio registrato in occasione dell'incontro "La maternità (non) è un'impresa"

Giorgia Meloni è intervenuta, con un videomessaggio registrato, all’incontro “La maternità (non) è un’impresa“.

“Abbiamo messo famiglia e natalità al centro dell’agenda di governo, con questa e la precedente legge di bilancio abbiamo messo in campo un pacchetto da oltre 2,5 miliardi di euro“, ha sottolineato la Presidente del Consiglio.

All’incontro è stato anche presentato il Codice di autodisciplina di imprese responsabili in favore della maternita: “Un documento di grande importanza, una vera e propria alleanza tra istruzioni e aziende per un’impresa a misura di mamma e a misura di bambino“, il commento della premier.

“Vogliamo che l’Italia cresca, senza figli Paese più povero e welfare a rischio”

“La denatalità e la mancanza di libertà sono in fondo due facce della decrescita. E la decrescita, checché ne dica qualcuno, non è mai felice. Noi vogliamo che l’Italia cresca, che cresca la libertà dei suoi cittadini, il benessere dei suoi lavoratori, il suo tessuto produttivo. Un’impresa a misura di mamma e di bambino può essere una chiave di volta per affrontare tutti insieme questa sfida“, ha evidenziato la Meloni nel suo intervento.

“Abbiamo davanti una sfida importante, la denatalità affligge tutta Europa, e in Italia un certo clima culturale ha contribuito a spingere giù la curva demografica. Per decenni c’è stata disattenzione. Mentre altrove si correva ai ripari, da noi parlare di sostegno alla natalità sembrava quasi essere un tabù. Noi abbiamo infranto quel tabù, abbiamo messo famiglia e natalità al centro dell’agenda di governo, con questa e la precedente legge di bilancio abbiamo messo in campo un pacchetto di provvedimenti da oltre 2,5 miliardi di euro“.

“Nessuno più di questo governo crede che l’investimento nella natalità per invertire il trend demografico voglia dire scommettere su noi stessi. Perché senza figli avremo un’Italia più povera, sarà a rischio la sostenibilità del nostro welfare e verrà meno quella staffetta generazionale sulla quale si fonda la capacità di portare nel futuro la nostra identità di popolo“, ha sottolineato il Presidente del Consiglio.

“L’essere genitori non deve essere considerato penalità, troppe mamme o devono dimettesi o hanno ostacoli”

“Dobbiamo perseguire tutti insieme con forza e determinazione l’obiettivo di costruire una cultura e un’organizzazione del lavoro che non consideri la genitorialità come una penalità, ma che anzi accompagni e valorizzi l’esperienza di diventare padre o di diventare madre. Anche su questo il Governo ha iniziato a muovere i suoi passi, dal potenziamento del congedo parentale fino alla decontribuzione delle mamme lavoratrici, però io sono convinta che insieme, tutti noi, possiamo fare la differenza molto di più. Dobbiamo promuovere una nuova consapevolezza, anche culturale, mettere in rete quelle tante buone pratiche che dove ci sono aumentano la produttività delle realtà nelle quali si realizzano, migliorano il benessere delle persone e fanno crescere la natalità“, ha aggiunto la premier che ha sottolineato come ancora le donne hanno difficoltà dopo la maternità: “Purtroppo, sono ancora troppe le donne costrette a dimettersi dal lavoro dopo essere diventate mamme; sono ancora troppe le mamme lavoratrici che vedono il proprio percorso di carriera ostacolato da un sistema che non riconosce il valore di quello che fanno; sono ancora troppe le donne che rinunciano a mettere al mondo un bambino perché vivono questa scelta come una scelta alternativa alla realizzazione professionale. E noi non possiamo permettere tutto questo“.

