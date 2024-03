Giorgia Meloni annuncia: in arrivo una legge sull'IA

Non è la prima volta che la Premier Giorgia Meloni parla dell’argomento dell’IA, in passato aveva avuto modo di parlare anche con Bill Gates di questa tecnologia. Ma di recente, durante il convegno intitolato “L’intelligenza artificiale per Italia”, il Presidente del Consiglio ha annunciato l’arrivo di una legge in merito a questo tema.

Una via italiana all’IA

La Premier Giorgia Meloni non è apparsa in carne ed ossa al convegno intitolato “L’intelligenza artificiale per Italia” ma tramite un messaggio video. Ed è proprio grazie a questo filmato che ha annunciato la volontà di dare vita ad una legge sull’IA il cui obiettivo è quello di mettere a punto dei principi, determinare regole complementari a quelle europee e individuare infine le misure più efficaci per stimolare il tessuto produttivo del paese.

Il Presidente del Consiglio ha inoltre rivelato che al momento il governo sta lavorando per identificare l’organismo più propenso a svolgere il ruolo di autorità competente sull’uso delle tecnologie basate sull’IA. La Meloni ha dichiarato di voler creare una sorta di “via italiana” per quanto riguarda l’intelligenza artificiale.

Sostegno alla ricerca

Nella parte conclusiva del suo discorso, Giorgia Meloni ha anche sottolineato come per raggiungere questi obiettivi sia necessario supportare la ricerca, la sperimentazione e anche tutte le attività che già esistono in Italia e che devono essere valorizzate. Ha poi chiuso ribadendo che si tratta di un progetto ambizioso e che ha bisogno del sostegno di tutto il sistema italiano.