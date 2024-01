Intelligenza artificiale: Meloni e Bill Gates si confrontano sull'argomento

La premier riceve Bill Gates per confrontarsi sulle sfide che il futuro riserva per quanto riguarda l'intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è uno degli argomenti più discussi del momento, ormai da tempo ha abbandonato lo status di semplice strumento tecnologico e sempre più governi stanno iniziando a muoversi per regolamentare tale fenomeno. Nemmeno il nostro paese prende sotto gamba la questione e, per tale motivo, Giorgia Meloni ha invitato Bill Gates a Palazzo Chigi per parlare di questo tema.

Intelligenza artificiale: un incontro a tre

Si terrà oggi a Palazzo Chigi l’incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e Bill Gates, fondatore di Microsoft. L’argomento principale della discussione sarà l’intelligenza artificiale e proprio per questo motivo a tale discussione sarà anche presente padre Paolo Benanti, presidente della commissione AI per il Dipartimento informazione ed editoria che è anche membro italiano del Comitato sull’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite.

Quello dell’intelligenza artificiale è uno dei nodi più importanti per il futuro globale sia per quanto riguarda il mondo del lavoro e delle imprese ed è proprio su questi argomenti che si incentrerà il dibattito, oltre a prendere in considerazione tutte le possibilità ed i rischi che questa tecnologia comporta. Ma quello con Giorgia Meloni non sarà l’unico incontro in agenda per Bill Gates, domani parlerà anche con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Intelligenza artificiale: non è la prima volta per Meloni

Quello con Bill Gates non è il primo incontro che Giorgia Meloni intavola a Palazzo Chigi in merito all’intelligenza artificiale. In passato la premier ha invitato anche altre figure di spicco per discutere del medesimo argomento come Elon Musk, proprietario di Tesla e X, ed il fondatore di LinkedIn Reid Hoffman, considerato uno dei massimi esperti a livello globale dello sviluppo dell’Intelligenza artificiale.

Giorgia Meloni ha avuto modo di toccare l’argomento anche con il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak in due occasioni diverse. La prima è avvenuta durante il Vertice sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale che ha avuto luogo a Bletchley Park, in seguito i due si sono rivisti durante una visita del premier britannico a Roma.