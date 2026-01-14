Giorgia Meloni avvia la missione in Asia: tappe in Oman, Giappone e Corea del Sud

Dal 14 al 19 gennaio, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in viaggio in Asia, dove visiterà tre Paesi chiave: Oman, Giappone e Corea del Sud. Questo viaggio si propone di consolidare le relazioni bilaterali e affrontare temi di politica estera di interesse comune, incluse le tensioni in Medio Oriente e la situazione in Ucraina.

La tappa in Oman: rafforzamento dei legami bilaterali

La missione inizierà in Oman, dove Meloni incontrerà il sultano Haitham bin Tariq Al Said. Questo incontro, che avrà luogo alla residenza reale di Al Barakah Palace, sarà un’opportunità per discutere di un ampliamento della cooperazione in vari settori, tra cui difesa, giustizia, cultura e istruzione. I leader affronteranno anche questioni regionali, come la situazione in Yemen e le tensioni in Iran.

Cooperazione e dialogo politico

Durante il colloquio, Meloni e il sultano si concentreranno sul dialogo politico ed economico, fondamentali per rafforzare le relazioni tra Italia e Oman. Le due nazioni hanno già avviato discussioni su collaborazioni in ambito sportivo e sociale, puntando a creare una rete di scambi più fitta e proficua.

Il Giappone: un anniversario significativo

Il secondo stop del viaggio porterà Meloni a Tokyo, il 16 gennaio, dove avrà un incontro bilaterale con la prima ministra Sanae Takaichi. Questa visita avviene in un momento significativo, coincidente con il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. Meloni e Takaichi sono entrambe le prime donne a guidare i rispettivi governi, un fatto che rende questo incontro ancora più rilevante.

Partenariato strategico speciale

Durante l’incontro, i due leader firmeranno una dichiarazione congiunta che porterà le relazioni tra le due nazioni a un Partenariato Strategico Speciale. Questo accordo include impegni specifici per il periodo -2027, con l’obiettivo di accelerare i progetti di cooperazione in ambito economico e tecnologico. Il Giappone è il terzo partner commerciale dell’Italia in Asia, e l’interscambio bilaterale ha raggiunto i 10,4 miliardi di euro, con un incremento delle esportazioni italiane.

Corea del Sud: un incontro storico

Il viaggio si concluderà il 19 gennaio con una visita a Seoul, dove Meloni incontrerà il presidente Lee Jae-myung. Questo incontro segna un’importante pietra miliare, essendo la prima visita di un leader europeo dal suo insediamento. I colloqui si concentreranno su questioni politiche, economiche e culturali, con l’intento di rafforzare la cooperazione tra Italia e Corea del Sud.

Accordi significativi e settori chiave

Durante l’incontro, sono previsti accordi per potenziare la cooperazione industriale, in particolare nel settore dei semiconduttori. Inoltre, verrà firmato un memorandum d’intesa sulla prevenzione dei disastri naturali, in cui l’esperienza della Protezione Civile italiana sarà condivisa. La Corea del Sud rappresenta il quarto partner commerciale dell’Italia in Asia e un mercato chiave per l’export italiano, con circa 120 aziende già attive nel Paese.

In conclusione, la missione di Giorgia Meloni in Asia rappresenta un passo importante per rafforzare i legami tra l’Italia e le nazioni asiatiche, affrontando questioni di rilevanza internazionale e promuovendo la cooperazione in diversi ambiti.