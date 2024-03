La fiducia su un possibile cambio di rotta per le elezioni avvenute in Sardegna è alta. Giorgia Meloni si è espressa in queste ore in merito al riconteggio delle schede di Alessandra Todde e Paolo Truzzu.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni per le elezioni in Sardegna

«Aspettiamo il riconteggio poi vediamo cosa fare. Lo scarto tra Todde e Truzzu si sta assottigliando parecchio, le cose sono andate meno peggio di quanto sembrasse. Sul riconteggio aspettiamo, è una decisione che non voglio prendere adesso, valuteremo»

Queste parole sono state pronunciate da Giorgia Meloni a Toronto, dove la Presidente del Consiglio dei Ministri si trova in queste ore in missione istituzionale, dopo la visita a Joe Biden alla Casa Bianca.

Le parole dei collaboratori di Truzzu contro lo staff di Alessandra Todde in Sardegna

«Consigliamo allo staff della Todde di stare sereno perché se i dati saranno quelli che loro raccontano vinceranno oppure, in alternativa, vincerà qualche altro».

La replica dello staff di Alessandra Todde ai collaboratori di Truzzu dopo le elezioni in Sardegna

«La destra non potrà mai ribaltare il risultato».

Dunque, ciò che si sta vivendo in Sardegna in queste ore è: momento di attesa per il centrosinistra e momento di speranza per il centrodestra.