A distanza di circa un anno dal suo insediamento al Governo, Giorgia Meloni è diventata una delle donne più potenti al mondo. La presidente del Consiglio ha battuto tante popstar, conquistando il quarto posto della classifica.

Giorgia Meloni è una delle donne più potenti al mondo

Anche se la sua vita sentimentale è andata a rotoli, Giorgia Meloni può dirsi più che soddisfatta del suo lavoro. Da circa un anno è diventata presidente del Consiglio e il suo nome ha fatto il giro del mondo, tanto che è entrata nella classifica delle donne più potenti al mondo.

Giorgia Meloni è la quarta donna più potente al mondo

Giorgia Meloni ha conquistato il quarto posto della classifica di Forbes delle donne più potenti al mondo. In prima posizione c’è Ursula von der Leyen, mentre in seconda e in terza Christine Lagarde e Kamala Harris. La presidente del Consiglio ha superato tante star, come Taylor Swift.

La classifica delle donne più potenti al mondo

Di seguito, la classifica delle donne più potenti al mondo: