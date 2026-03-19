La presidente del Consiglio è stata ripresa mentre, visibilmente infastidita, interrompe il discorso a causa di un problema tecnico con il microfono.

Il fuorionda durante l’intervista a Pulp

Durante la registrazione, mentre Meloni stava parlando di temi internazionali e politici, un membro dello staff è intervenuto per sistemare il microfono. L’interruzione ha però fatto perdere il filo del discorso alla premier, che ha reagito con tono spazientito: “Mi hai fatto perdere il ragionamento”.

Il momento, rimasto nel montaggio finale come contenuto extra, mostra una versione più informale della leader di governo, lontana dal linguaggio istituzionale.

Il video diventa virale sui social

La clip del fuorionda è stata pubblicata insieme all’intervista e ha rapidamente fatto il giro dei social, generando commenti e condivisioni. In particolare, il tono in romanesco utilizzato dalla premier ha contribuito a rendere il video ancora più discusso online.

Secondo quanto spiegato dagli autori del podcast, i tagli effettuati nella puntata sono stati esclusivamente tecnici e non hanno alterato il contenuto dell’intervista.

Meloni ospite del podcast di Fedez

La partecipazione di Giorgia Meloni al podcast di Fedez si inserisce in una strategia comunicativa volta a raggiungere un pubblico più giovane, in un momento politicamente delicato legato anche al dibattito sulla riforma della giustizia.