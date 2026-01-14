Giorgia Meloni in Missione: Visite in Oman, Giappone e Corea del Sud per Rafforzare i Legami Internazionali

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si prepara a intraprendere un’importante missione in Asia, un viaggio che la porterà a visitare tre paesi chiave: Oman, Giappone e Corea del Sud. Questa iniziativa, che avrà luogo dal 14 al 19 gennaio, rappresenta un’opportunità per rafforzare i legami diplomatici e commerciali tra l’Italia e queste nazioni.

Ogni tappa del viaggio mira a esplorare e consolidare le relazioni bilaterali in un contesto globale in continuo cambiamento.

Primo stop: Oman

Il 14 gennaio, Meloni arriverà in Oman, dove sarà accolta dal sultano Haitham bin Tariq Al Said. Questo incontro segna un importante sviluppo, poiché il dialogo tra i due leader si concentrerà su diverse aree chiave, tra cui la cooperazione economica, culturale e nel campo della difesa. Il colloquio avverrà presso il Palazzo Al Barakah, dove entrambi discuteranno anche delle attuali tensioni geopolitiche nella regione, includendo le questioni relative al Medio Oriente, al conflitto in Yemen e alla situazione in Iran.

Un incontro significativo

Durante il suo soggiorno in Oman, Meloni avrà l’opportunità di affrontare con il sultano le modalità per intensificare la cooperazione bilaterale. Tra i temi in agenda ci saranno anche la giustizia, la cultura, l’istruzione e le politiche sociali. Questo scambio mira non solo a rafforzare i legami tra Italia e Oman, ma anche a promuovere un dialogo più ampio su questioni regionali che influenzano entrambe le nazioni.

Seconda tappa: Giappone

Successivamente, Meloni volerà verso Tokyo, dove si recherà per celebrare il 160esimo anniversario dei rapporti diplomatici tra Italia e Giappone. Il 16 gennaio, incontrerà la prima ministra Sanae Takaichi, la prima donna a ricoprire questo ruolo nel paese. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per discutere di strategie congiunte e di un nuovo livello di cooperazione, che verrà formalizzato attraverso una dichiarazione congiunta che innalza i rapporti a un Partenariato Strategico Speciale.

Obiettivi economici e diplomatici

Durante la visita, Meloni e Takaichi discuteranno anche questioni legate alla sicurezza e alla stabilità dell’Indo-Pacifico, nonché della situazione in Ucraina e in Medio Oriente. Saranno inoltre previsti colloqui con i vertici di importanti aziende giapponesi, con l’intento di promuovere nuovi investimenti e collaborazioni industriali. La presenza italiana in Giappone è in crescita, con circa 170 imprese attive nei settori della moda, del lusso e della meccanica di precisione, contribuendo a un commercio bilaterale in forte espansione.

Ultima tappa: Corea del Sud

Il viaggio si concluderà il 19 gennaio in Corea del Sud, dove Meloni incontrerà il presidente Lee Jae-myung. Questo incontro segna la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Corea del Sud negli ultimi 19 anni. Entrambi i leader si concentreranno su questioni politiche, economiche e culturali, nonché sulla situazione dell’Asia orientale. Sono previsti accordi significativi per migliorare la cooperazione industriale, specialmente nei settori ad alta tecnologia e nei semiconduttori.

Accordi strategici e sviluppo bilaterale

Durante l’incontro, Meloni e Lee firmeranno diversi accordi volti a potenziare la collaborazione industriale e a gestire le emergenze legate ai disastri naturali, sfruttando l’esperienza della Protezione Civile italiana. La Corea del Sud rappresenta il quarto partner commerciale dell’Italia in Asia, con un fatturato significativo proveniente da circa 120 aziende italiane attive nel paese.

La missione di Giorgia Meloni in Asia rappresenta un passo fondamentale per l’Italia, non solo per rafforzare i legami con queste nazioni, ma anche per affrontare insieme le principali sfide globali. Questo viaggio sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale in un mondo sempre più interconnesso.