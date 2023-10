Giorgia Meloni, la storica tata si è licenziata all'improvviso: i dettagli

Secondo i rumor in circolazione Giorgia Meloni sarebbe alla ricerca di una nuova baby sitter per sua figlia Ginevra ora che quella storica si sarebbe licenziata all’improvviso.

Giorgia Meloni: la tata si licenzia

Giorgia Meloni starebbe effettuando colloqui rigorosi al fine di trovare una nuova tata per sua figlia Ginevra, avuta insieme al conduttore Andrea Giambruno. Al momento non sono note ulteriori informazioni sulla questione ma, stando a quanto riporta Oggi, l’ex tata di Ginevra si sarebbe licenziata in maniera improvvisa per poter rientrare nel suo paese natale. Dovendo lasciare alla baby sitter la sua bambina per diverse ore al giorno, Giorgia Meloni starebbe bene attenta a scegliere e a valutare le possibili candidate.

“Ho il diritto di fare la madre come ritengo e di fare tutto quello che posso per la Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre”, aveva dichiarato in una delle sue ultime interviste Chi la premier italiana, e ancora: “Faccio ogni giorno i salti mortali per comprimere al massimo la mia folle agenda e ritagliare più tempo possibile per stare con mia figlia Ginevra. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo e non possiamo permetterci il lusso di sprecarlo”. La ricerca di una nuova tata andrà a buon fine?