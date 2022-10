Giorgia Meloni presidente del Consiglio: come hanno reagito i leader esteri

A seguito del giuramento di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio italiano, diversi leader esteri hanno manifestato il loro pieno sostegno.

Il conferimento dell’incarico di presidente del Consiglio dei ministri alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, è un evento storico per il nostro Paese che si prepara così ad accogliere la prima premier donna della storia della Repubblica. Sono stati diversi i leader europei ed internazionali che hanno augurato a Giorgia Meloni un buon lavoro e il loro pieno sostegno a collaborare.

Tra questi anche la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

J’adresse à @GiorgiaMeloni, nouvelle présidente du Conseil des ministres italien et à @matteosalvinimi, vice-président, tous mes vœux de réussite. Partout en Europe, les patriotes arrivent au pouvoir et avec eux, cette Europe des nations que nous appelons de nos vœux. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 22, 2022

Giorgia Meloni, la reazione di Ursula Von der Leyen

Ed è stata proprio quest’ultima una delle prime a congratularsi con Giorgia Meloni.

Attraverso un post su Twitter ha scritto in lingua inglese e italiana: “Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a Presidente del Consiglio Italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono”.

A quest’ultima si è anche unito il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel che ha scritto un tweet nella doppia lingua italiana e inglese: “Congratulazioni a Giorgia Meloni che assume l’incarico di prima premier donna dell’Italia.

Lavoriamo insieme a beneficio dell’Italia e dell’Ue. La aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione europea”.

Gli altri leader

Tra le altre cariche europee che hanno commentato positivamente il nuovo ruolo di Giorgia Meloni si è espressa anche la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola che ha affermato: “Congratulazioni a Giorgia Melon, la prima donna premier in Italia.

L’Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri cittadini e sosteniamo l’Ucraina rimanendo uniti e determinati. L’Europa ha bisogno dell’Italia. Insieme supereremo ogni difficoltà. Buon lavoro!”.

Grande soddisfazione da parte della leader di Rassemblement National Marine Le Pen: “Estendo a Giorgia Meloni, nuova presidente del Consiglio dei ministri italiano e a Matteo Salvini, vicepresidente, tutti i miei auguri di successo. Ovunque in Europa, i patrioti stanno salendo al potere e con loro questa Europa di nazioni che stiamo chiedendo”. “Congratulazioni a Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo. Grande giorno per la destra europea”, sono state le parole di Orban. Infine il premier belga Alexander De Croo ha dichiarato: “Congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima presidente del Consiglio donna dell’Italia. Attendo con impazienza la nostra stretta cooperazione in Ue e nella Nato”.