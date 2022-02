Giorgia Meloni: “Salvini scelga tra Fratelli d’Italia e la maggioranza”

L'aut aut di Giorgia Meloni a Matteo Salvini ed al centrodestra "governista": scelgano con chi stare, se "con noi costi quel che costi o col centrosinistra"

Con Matteo Salvini ed ai microfoni di Radio 24 Giorgia Meloni è perentoria: il leader del Carroccio “scelga tra Fratelli d’Italia e la maggioranza”. Ha spiegato la Meloni: “Credo che vada chiarito questo punto: cosa si preferisce tra stare nel campo del centrodestra costi quel che costi o preferire l’alleanza col centrosinistra se non conviene quella col centrodestra?”.

Aut aut di Giorgia Meloni a Salvini: “Scelga con chi stare”

E Meloni lo ha voluto sottolineare: con Pd e M5S ci sono insormontabili distanze politiche, niente di personale ma quando basta a scavare un baratro fra lei e il centrosinistra o fra lei e chi con il centrosinistra flirta. Perciò Lega e Forza Italia decidano con chi stare.

Quel che resta dell’antica sintonia: il no della Lega all’ultimo decreto covid

Le assonanze con Salvini non mancano e ci sono ancora, tanto che la Meloni si è detta d’accordo con il no della Lega all’ultimo decreto Covid su Green pass illimitato per i vaccinati con tre dosi e su dad solo per gli studenti non vaccinati.

Ha spiegato poi la leader di FdI. “Il punto è che alla fine vince sempre Speranza, per cui adesso quando il decreto arriva in aula, che fanno? Lo votano o no? È su queste cose che bisogna fare chiarezza”.

Misure del governo Draghi “mostruose e fuori misura” rispetto alle altre nazioni

E le misure del governo Draghi? “Mostruose e fuori misura”, anche a contare che le altre nazioni stanno resettando o abbassando restrizioni che già nel loro momento di massima rigidezza non sono mai state peragonabili a quelle messa in atto in Italia.