Negli ultimi anni, il Mezzogiorno si è trovato al centro dell’agenda politica italiana, con l’attenzione rivolta non solo ai problemi storici, ma anche alle potenzialità inespresse della sua economia e del suo capitale umano. È quanto emerge dai dati Istat più recenti, che offrono uno sguardo concreto su come il lavoro e le politiche di sviluppo stiano influenzando il territorio.

In un contesto come questo, la premier Giorgia Meloni ha voluto condividere il suo punto di vista sui social, sottolineando i progressi raggiunti.

Meloni: i dati Istat confermano i progressi del Sud

“Ci accusavano di voler spaccare l’Italia, ma la verità è che abbiamo scelto di credere nelle energie, nel talento e nella forza del Sud“. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni commentando i dati Istat. “Abbiamo avuto il coraggio – aggiunge – di dire basta alla stagione dell’assistenzialismo, che per troppo tempo ha alimentato l’idea di un Mezzogiorno condannato a restare indietro. Abbiamo investito in infrastrutture, lavoro, merito.

Sud e opportunità: il commento di Giorgia Meloni sui dati Istat

Lavoriamo per mettere il Sud in condizione di competere ad armi pari e di dimostrare, finalmente, tutto il suo valore“. “Oggi i dati dell’Istat certificano il numero di occupati nel Mezzogiorno più alto mai registrato dal 2004. La strada è giusta, e continueremo a percorrerla, per costruire finalmente un’Italia nella quale tutti abbiano le stesse opportunità“.