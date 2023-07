Emergenza incendi al Sud, Meloni: "Ora grande piano di prevenzione idrogeologica"

Sono stati tre giorni d’inferno al Sud Italia e in particolare in Sicilia nella zona di Palermo, dove tantissimi roghi hanno causato danni incalcolabili al territorio. Dopo 72 ore di lotta e di interventi serrati da parte di vigili del fuoco e protezione civile, la situazione sembra essere tornata sotto controllo. La premier Giorgia Meloni, nel pomeriggio di ieri, è intervenuta attraverso i propri canali social e ha fatto riferimento proprio all’emergenza incendi, assicurando sull’impegno del governo.

Meloni sull’emergenza incendi: “Ora grande piano di prevenzione idrogeologica”

“Dobbiamo fare quello che non si è avuto il coraggio di fare a sufficienza nel passato, cioè lavorare per mettere in sicurezza il territorio. L’obiettivo è superare la logica degli interventi frammentati varando un grande piano di prevenzione idrogeologica“ – annuncia Giorgia Meloni in un video postato sui propri profili social in cui parla dell’emergenza incendi che ha messo in ginocchio il Sud Italia negli ultimi giorni. “Ce la vogliamo mettere tutta per dare risposte immediate nel breve termine ma efficaci nel medio periodo” – precisa la presidente del Consiglio dei ministri.

Le nuove assunzioni e i ringraziamenti alle autorità

Dopo aver prontamente ringraziato i vigili del fuoco, i volontari e gli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia che in questi giorni hanno lavorato sodo per spegnere le fiamme in Sicilia, Meloni ha concluso il suo discorso facendo un altro annuncio: “Non dobbiamo e non possiamo limitarci all’emergenza. Nei mesi scorsi il governo ha già incrementato le assunzioni di chi è chiamato al soccorso, con la prossima legge di bilancio intendiamo aumentare le spese per la manutenzione di veicoli e aerei.”