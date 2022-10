Giorgia Meloni torna a parlare a Vox: “Viva l’Europa dei patrioti”

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è tornata a parlare alla convention del partito spagnolo Vox: dalla guerra in Ucraina alla situazione Ue

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, protagonista assoluta delle ultime elezioni politiche del nostro Paese tenute lo scorso 25 settembre, è tornata a parlare alla convention del partito spagnolo Vox.

Le parole di Giorgia Meloni a Vox: le parole sull’Europa e la guerra in Ucraina

Giorgia Meloni, questa volta, ha fatto il suo intervento da remoto, avendo preferito restare a Roma in questi giorni importanti per la formazione del nuovo Governo italiano. Nel suo saluto a Viva 22, la Meloni ha parlato soprattutto del conflitto in corso in Ucraina: “Adesso la situazione è grave dopo l’aggressione russa e l’inaccettabile tentativo di Putin di annettere nuove regioni alla Russia. Abbiamo bisogno di un’Europa più coraggiosa di fronte alle gradi sfide e più umile quando si tratta di affrontare i nostri temi più locali riguardo ai quali le politiche nazionali funzionano meglio.”

Il riferimento alla crisi energetica

La Meloni, successivamente, ha fatto riferimento alla grave crisi energetica e alle pesanti conseguenze che sta avendo sulle tasche degli italiani, con le bollette della luce e del gas sempre più salate: “La crisi energetica sta provocando in Italia l’invio di bollette insostenibili per le famiglie e le imprese: una cosa che deve finire immediatamente.” Infine, la conclusione ad effetto, come saluto a Viva 22: “Non siamo mostri, la gente lo capisce.

Viva Vox, Viva Italia, viva Spagna, viva l’Europa dei patrioti.”