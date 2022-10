Draghi è ancora preferito a Meloni nei sondaggi. Gli italiani vorrebbero che fosse lui a guidare il nuovo governo.

Mario Draghi è preferito a Giorgia Meloni dalla maggior parte degli italiani che hanno risposto ad un sondaggio. Molti non si sentono di far formare il governo alla leader di Fratelli d’Italia, vincitrice con la coalzione di centrodestra delle elezioni politiche che si sono tenute il 25 settembre 2022.

Governo, Mario Draghi preferito a Giorgia Meloni: ecco cosa dicono gli italiani

Il sondaggio è stato realizzato da Ipsos e Nando Pagnoncelli per il programma di La7 DiMartedì. Il campione di italiani intervistati hanno detto di preferire, alla guida del prossimo esecutivo, Mario Draghi. Ora non è detto che Giorgia Meloni diventi premier, c’è bisogno dell’ “ok” del presidente della Repubblica Serigio Mattarella. Passando ai numeri, il 48% degli italiani vorrebbe di nuovo Draghi al governo, il 31% invece è d’accordo a proseguire con il governo Meloni.

Perchè la gente non ha fiducia in Giorgia Meloni

Giorgia Meloni non ha ottenuto la fiducia degli intervistati in quanto pensano che non sia pronta ad affrontare la crisi economica e la questione internazionale della guerra tra Russia e Ucraina. In questo caso è il 44% degli intervistati a non fidarsi della Meloni, contro un 40% che la reputa capace di affrontare questo situazioni molto importanti e prioritarie.