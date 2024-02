Giorgia Meloni vola in Giappone: l'incontro con il premier Kishida

Quello in Giappone è l’ennesimo viaggio di Giorgia Meloni in giro per il mondo da quando è premier. Il presidente del Consiglio dei Ministri questa volta è atterrata a Tokyo dove ha in programma un importante bilaterale con il premier Fumio Kishida: l’obiettivo è quello di rafforzare i rapporti fra i due Paesi.

Meloni in Giappone: l’incontro con Kishida

Attraverso i tanti viaggi all’estero di questo anno e mezzo da Presidente, Giorgia Meloni sta cercando di rafforzare i rapporti dell’Italia con diversi altri Stati del mondo e, va proprio in questo senso, la scelta della premier di recarsi a Tokyo per un bilaterale con Fumio Kishida. L’incontro di Meloni con il premier giapponese è stato anche preceduto da un’intervista rilasciata dalla leader di Fratelli d’Italia al quotidiano ‘Yomiuri Shimbun‘, intervista il cui vengono anticipati alcuni temi importanti che saranno sviluppati nel bilaterale come quello riferito alla migrazione o quello legato alla guerra in Ucraina.

Meloni in Giappone: gli obiettivi dell’incontro

Scendendo maggiormente nei particolari, sappiamo che Giorgia Meloni ha deciso di volare oltreoceano anche per approfondire i temi legati alla stabilità dell’Indo-Pacifico, ma anche per provare a stimolare nuovi investimenti in Italia. La premier, infatti, oltre al bilaterale con Kishida, ha in calendario anche un importante incontro con i vertici di grandi gruppi industriali giapponesi. Tra questi troviamo i colossi Mitsubishi Heavy Industries e Hitachi.