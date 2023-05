Giorgia Soleri in lacrime per i biglietti d'aereo: gli hater la insultano

Giorgia Soleri in lacrime per i biglietti d'aereo: gli hater la insultano

“Ho scambiato l’aeroporto di andata con quello di arrivo“, ha esordito Giorgia Soleri sui social. La fidanzata di Damiano dei Maneskin ha condiviso uno sfogo con i fan perché ha dovuto buttare i biglietti d’aereo per un suo errore. E’ finita in lacrime e gli hater non hanno perso tempo per insultarla.

Lo sfogo di Giorgia Soleri

La Soleri ha dichiarato:

“La faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l’aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa e poi è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650km di distanza. Voi tutto bene?”.

Le sue parole, arrivate in un momento in cui l’Italia sta lottando per consentire all’Emilia Romagna di risollevarsi dall’alluvione, hanno alzato un polverone.

Le critiche degli haters

Tra i commenti al post di Giorgia Soleri si legge: “Se vuoi ti faccio vedere la mia faccia dopo avere spalato fango, lavato e fatto il mondo per la mia terra tutta fango e acqua… vuoi???“, oppure “Ah i grandi problemi della vita…. E io che mi sbatto per una bolletta della luce di 400 euro“, o ancora “Che problema c’è.. Fatteli prendere dal tuo fidanzatooo.. Tanto i soldi ce li ha“.