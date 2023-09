Un nuovo giorno, una nuova polemica social che vede al centro Giorgia Soleri: l’attivista e scrittrice ha infatti nuovamente attirato feroci critiche per la sua scelta di presentarsi al Festival del Cinema di Venezia 80 con i peli sulle gambe, un gesto politico che dal suo punto di vista vuole rappresentare un importante segnale di liberazione del corpo femminile.

Giorgia Soleri: “Sarò la prima al Festival di Venezia con i peli sulle gambe”

“Abbiamo testimonianze di altre donne che hanno fatto il carpet con i peli sulle gambe? Non che io ricordi”, ha scritto l’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin su Instagram, mostrando fiera le sue gambe ricoperte da un’evidente peluria, seppur molto chiara.

Soleri ha però commesso uno scivolone, visto che fin da subito sono state in tante tra le sue follower a scriverle che non è certo la prima volta che una persona nota sfila su un red carpet senza depilarsi. A questo punto dunque l’ex concorrente di Pechino Express si è trovata obbligata a precisare: “Mi riferivo all’Italia! So che Lourdes Maria, figlia di Madonna, lo ha fatto diverse volte. Mi avete detto anche Adele, Bella Thorne e molte altre. Ma donne italiane in Italia?”.

Giorgia Soleri o è il più grande troll della storia oppure è un livello del tutto nuovo di idiozia pic.twitter.com/4SrrzdOWid — la_dory (@ladory7) September 2, 2023

Scoppia la polemica: la frecciatina di Cleo Toms

Le dichiarazioni di Giorgia Soleri hanno scatenato veleni e frecciatine da parte del popolo del web, che su X si è scatenato. Cleo Toms, a sua volta influencer, l’ha presa in giro perché anche lei, a quanto pare, due giorni giorni prima si è presentata sul tappeto rosso veneziano senza essersi depilata, e non è un caso che abbia sfilato sul tappeto rosso con un abito lungo che le copriva le gambe (proprio come quello di Giorgia Soleri, che come in molti hanno fatto notare alla fine a Venezia non ha per nulla scoperto gli arti inferiori).

“Volevo dire a Giorgia Soleri che anche io due giorni prima ero sul red carpet coi peli sulle gambe” ha scritto Cleo Toms, lanciando così una frecciatina bella e buona alla chiacchierata collega.