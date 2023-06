Dopo la rottura con Damiano David, la bella Giorgia Soleri si è rituffata sul mercato. La modella, reduce dalla pluriennale storia con il cantante dei Maneskin, recentemente naufragata, è stata pizzicata sull’app di dating Bumble da alcuni utenti.

La segnalazione

L’account della Soleri su Bumble è stato pizzicato da alcuni utenti a Milano, che hanno poi condiviso la notizia su un gruppo Facebook. Il profilo, riporta il quotidiano Repubblica, sarebbe verificato, anche se non è certo che si tratti davvero di Giorgia, visto che è cosa piuttosto semplice e diffusa falsificare un contatto vip e riproporlo su applicazione di questo genere.

La descrizione di Giorgia

Come da consuetudine delle app di dating, Giorgia Soleri ha dovuto presentarsi al pubblico della piattaforma, pubblicando una sua breve descrizione. L’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin si definisce atea, ammette di applicarsi in palestra con allenamenti regolari, ma soprattutto, non è in cerca niente di serio. Tradotto, sì alle avventure.

L’addio a Damiano

Solamente pochi giorni fa Giorgia Soleri e Damiano annunciavano la loro rottura dopo anni e una relazione vissuta non lontano dai riflettori. La modella ha così comunicato la dolorosa decisione ai fan, dopo che era divenuto virale un video in cui il leader dei Maneskin si mostrava in tenere effusioni con Martina Taglienti: “Per tutelarci in questo momento delicato, fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche”.