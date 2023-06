Damiano dei Maneskin bacia un'altra ragazza: "Con Giorgia è finita"

Damiano David dei Maneskin è stato beccato mentre bacia un’altra ragazza. Messo spalle al muro, il cantante ha ammesso che la storia d’amore con Giorgia Soleri è finita.

Damiano dei Maneskin bacia un’altra ragazza

Storia d’amore al capolinea per Damiano David e Giorgia Soleri. Il cantante dei Maneskin è stato beccato mentre bacia un’altra ragazza in un locale. Il video di questo momento passionale è diventato virale in un lampo e l’artista si è visto costretto a vuotare il sacco.

Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati

Damiano, dopo la diffusione del video in cui bacia un’altra ragazza, ha dichiarato:

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Mentre Damiano dei Maneskin chiede di rispettare la delicatezza di questo momento, quando lui per primo non l’ha fatto baciando pubblicamente un’altra ragazza, Giorgia ha scelto la strada del silenzio. La Soleri, per il momento, non ha commentato l’ultima prodezza del cantante.